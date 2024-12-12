Литовский Сейм утвердил программу нового правительства с обещанием 3,5% ВВП на оборону

Сейм Литвы утвердил программу нового правительства, что является последним шагом перед его присягой и началом работы.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

После обсуждения программу нового правительства утвердили 85 голосами "за", 14 депутатов Сейма проголосовали против и 28 – воздержались.

Российскую агрессию и напряженную геополитическую ситуацию упоминают в программе как один из ключевых вызовов, которые определяют приоритеты правительства.

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Среди направлений программы – больше прогрессивного налогообложения, уменьшение бюрократической нагрузки, повышение заработных плат для госслужащих, более быстрые темпы повышения пенсий, больше финансирования на оборону и дороги, а также поддержка Украины.

В программе декларируют намерения помогать Украине "до победы и после нее", предоставляя все виды поддержки и ставя целью скорейшее вступление Украины в ЕС и НАТО.

"На фоне ухудшения геополитической ситуации мы будем и в дальнейшем увеличивать военную помощь для Украины, ставя целью тратить на нее не менее 0,25% ВВП", – отмечали в проекте документа. Такой уровень расходов на поддержку Украины заложила еще предыдущая власть Литвы, а также соседние Латвия и Эстония.

На нужды обороны обещают выделять не менее 3,5% ВВП. Особое внимание уделяют подготовке к размещению в Литве немецкой бригады.

Напомним, новое литовское правительство возглавит социал-демократ Гинтаутас Палуцкас.

Министром иностранных дел станет Кястутис Будрис, который до этого времени был главным советником президента по вопросам национальной безопасности. Министром обороны в новом правительстве будет Довиле Шакалиене.

Формирование новой коалиции в Литве сопровождалось критикой из-за согласия социал-демократов сотрудничать с партией "Заря Немана", лидера которой Ремигиюса Жемайтайтиса обвиняют в антисемитизме.