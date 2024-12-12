У Британії премʼєр і лідерка опозиції влаштували заочну дискусію про сендвічі

Лідерка британських консерваторів Кемі Баденох і премʼєр-міністр Британії та голова Лейбористської партії Кір Стармер заочно посперечались про те, чи є сендвічі "справжньою їжею".

Про це йдеться в публікації Politico, повідомляє "Європейська правда".

Суперечка почалась із інтервʼю Баденох консервативному британському виданню Spectator, де її спитали про те, чи вона брала хоч колись перерву на обід.

На це лідерка торі сказала, що "обід – це для слабаків", а коли вона відчуває голод, то замовляє їжу на робоче місце, наприклад стейк.

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"Я не любителька сендвічів, я не вважаю сендвічі справжньою їжею, це те, що ви їсте на сніданок", – додала Баденох про свої смакові вподобання, підкресливши, що "не доторкнеться до хліба, якщо він вологий".

На це був змушений реагувати речник британського премʼєра в четвер, 12 грудня, коли його спитали про це на пресконференції.

"Гадаю, він був здивований, коли почув, що лідерці опозиції принесли на обід стейк. Прем'єр-міністр цілком вдовольняється сендвічами на обід", – додав речник.

Він також навів дані Британської асоціації сендвічів, які свідчать про те, що ця їжа приносить 8 мільярдів фунтів стерлінгів на рік для британської економіки.

На уточнення, які саме сендвічі любить Кір Стармер, його речник відповів, що це сендвічі з тунцем, а іноді – тости з сиром.

Нагадаємо, колишня міністерка торгівлі Британії Кімі Баденох очолила Консервативну партію на початку листопада.

Пізніше вона та Стармер підкреслили згоду в необхідності й далі підтримувати Україну.