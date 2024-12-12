В Британии премьер и лидер оппозиции устроили заочную дискуссию о сэндвичах

Лидер британских консерваторов Кеми Баденох и премьер-министр Великобритании и председатель Лейбористской партии Кир Стармер заочно поспорили о том, являются ли сэндвичи "настоящей едой".

Об этом говорится в публикации Politico, сообщает "Европейская правда".

Спор начался с интервью Баденох консервативному британскому изданию Spectator, где ее спросили о том, брала ли она хоть когда-нибудь перерыв на обед.

На это лидер тори сказала, что "обед – это для слабаков", а когда она чувствует голод, то заказывает еду на рабочее место, например стейк.

Реклама:

"Я не любительница сэндвичей, я не считаю сэндвичи настоящей едой, это то, что вы едите на завтрак", – добавила Баденох о своих вкусовых предпочтениях, подчеркнув, что „не прикоснется к хлебу, если он влажный".

На это был вынужден реагировать пресс-секретарь британского премьера в четверг, 12 декабря, когда его спросили об этом на пресс-конференции.

"Думаю, он был удивлен, когда услышал, что лидеру оппозиции принесли на обед стейк. Премьер-министр вполне довольствуется сэндвичами на обед", – добавил спикер.

Он также привел данные Британской ассоциации сэндвичей, которые свидетельствуют о том, что эта еда приносит 8 миллиардов фунтов стерлингов в год для британской экономики.

На уточнение, какие именно сэндвичи любит Кир Стармер, его представитель ответил, что это сэндвичи с тунцом, а иногда – тосты с сыром.

Напомним, бывшая министр торговли Британии Кими Баденох возглавила Консервативную партию в начале ноября.

Позже она и Стармер подчеркнули согласие в необходимости и дальше поддерживать Украину.