Глава МЗС Німеччини хоче "сильних гарантій безпеки" для України

Німеччина та її європейські партнери вважають, що Україна повинна отримати гарантії безпеки в рамках будь-якої потенційної мирної угоди з Росією.

Про це заявила в четвер міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, її цитує агентство DPA, пише "Європейська правда".

Напередодні зустрічі в Берліні з кількома своїми європейськими колегами та главою дипломатії ЄС Каєю Каллас, міністерка заявила, що "ми одностайні в тому, що Україна має отримати гарантії безпеки в рамках мирного процесу".

"Тут, у цьому колі, ми одностайні: Україна потребує сильних гарантій безпеки. Це включає в себе довгострокову військову та фінансову підтримку України", – сказала Бербок.

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За словами міністерки, гарантії для Києва стали б "чітким сигналом".

"Ми виступаємо за безпеку і майбутнє нашого європейського континенту", – додала вона.

Каллас заявила, що необхідно зробити більше для підтримки України в її захисті від Росії.

"І, звичайно, саме Україна має сказати, коли вона готова сісти за стіл переговорів", – сказала Каллас.

Барбок і Каллас не відповіли на питання про участь німецьких або європейських солдатів у можливій миротворчій місії в Україні.

Нагадаємо, одним із питань порядку денного переговорів президента Франції Емманюеля Макрона з керівництвом Польщі 11 грудня стала ідея відправлення європейських військ в Україну за умови припинення вогню та мирної угоди між Україною та Росією.

Водночас, прем'єр Польщі Дональд Туск після переговорів з Макроном заявив, що наразі Польща не планує дій щодо розгортання своїх військових в Україні.

ЗМІ повідомляли, що у Європі немає консенсусу щодо відправлення військ в Україну як гарантів потенційної мирної угоди з Росією, проте потенційно розглядають ідею з формування коаліції з 5-8 держав для цієї мети.