Глава МИД Германии хочет "сильных гарантий безопасности" для Украины

Германия и ее европейские партнеры считают, что Украина должна получить гарантии безопасности в рамках любого потенциального мирного соглашения с Россией.

Об этом заявила в четверг министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, ее цитирует агентство DPA, пишет "Европейская правда".

Накануне встречи в Берлине с несколькими своими европейскими коллегами и главой дипломатии ЕС Каей Каллас, министр заявила, что "мы единодушны в том, что Украина должна получить гарантии безопасности в рамках мирного процесса".

"Здесь, в этом кругу, мы единодушны: Украина нуждается в сильных гарантиях безопасности. Это включает в себя долгосрочную военную и финансовую поддержку Украины", – сказала Бербок.

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По словам министра, гарантии для Киева стали бы "четким сигналом".

"Мы выступаем за безопасность и будущее нашего европейского континента", – добавила она.

Каллас заявила, что необходимо сделать больше для поддержки Украины в ее защите от России.

"И, конечно, именно Украина должна сказать, когда она готова сесть за стол переговоров", – сказала Каллас.

Барбок и Каллас не ответили на вопрос об участии немецких или европейских солдат в возможной миротворческой миссии в Украине.

Напомним, одним из вопросов повестки дня переговоров президента Франции Эмманюэля Макрона с руководством Польши 11 декабря стала идея отправки европейских войск в Украину при условии прекращения огня и мирного соглашения между Украиной и Россией.

В то же время, премьер Польши Дональд Туск после переговоров с Макроном заявил, что пока Польша не планирует действий по развертыванию своих военных в Украине.

СМИ сообщали, что в Европе нет консенсуса относительно отправки войск в Украину как гарантов потенциального мирного соглашения с Россией, однако потенциально рассматривают идею по формированию коалиции из 5-8 государств для этой цели.