Влада Тбілісі відкриє "йолку" у день виборів президента, які опозиція не визнає 

Мер Тбілісі та головний секретар партії влади Грузії "Грузинська мрія" Каха Каладзе заявив, що головну ялинку країни буде відкрито 14 грудня – у день, коли мають відбутися президентські вибори, які опозиція вже назвала нелегітимними.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє SOVA.

Нагадаємо, тбіліська влада вирішила встановити новорічну ялинку біля парламенту на проспекті Руставелі, що з кінця листопада є місцем проведення протестів проти відмови влади Грузії від курсу зближення з ЄС.

Працівникам спочатку не вдалося зібрати "йолку" до кінця, оскільки біля неї збирались протестувальники, які згодом прикрасили конструкцію прапорами Грузії, ЄС, України та США, а також – фотографіями співробітників грузинських ЗМІ, які постраждали під час розгонів. Комунальники їх згодом зняли, щоб продовжити монтаж, а протестувальники знову повернули назад.

Реклама:

Тепер Каладзе анонсував, що головну ялинку буде запалено в суботу, 14 грудня. "Звичайно, діти побачать справжнє свято і весело проведуть час, для цього будуть створені всі умови", – заявив мер міста.

"На жаль, як усередині країни, так і за її межами є певні сили, які останні кілька днів намагаються внести в країну хвилювання. Однак я хотів би звернутися до вас, громадян нашої країни, і сказати, що обов'язково буде мир, розвиток і будуть зроблені всі кроки на шляху євроінтеграції нашої країни. Отже, давайте разом запалимо головну ялинку столиці і подумаємо про перемоги нашої батьківщини", – додав Каладзе.

Примітно, що 14 грудня у парламенті відбудуться непрямі вибори президента Грузії, про невизнання яких вже оголосила опозиція. Тож можна очікувати, що цього вихідного дня біля парламенту знову збереться масова акція протесту.

Читайте також Editorial "Європейської правди" про те, чому Київ має якнайшвидше змінити політику щодо Грузії, та чому не повинен визнавати нового президента Грузії.