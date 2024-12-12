Власти Тбилиси откроют "елку" в день выборов президента, которые оппозиция не признает

Мэр Тбилиси и главный секретарь партии власти Грузии "Грузинская мечта" Каха Каладзе заявил, что главная елка страны будет открыта 14 декабря – в день, когда должны состояться президентские выборы, которые оппозиция уже назвала нелегитимными.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает SOVA.

Напомним, тбилисские власти решили установить новогоднюю елку возле парламента на проспекте Руставели, что с конца ноября является местом проведения протестов против отказа властей Грузии от курса сближения с ЕС.

Работникам сначала не удалось собрать "елку" до конца, поскольку возле нее собирались протестующие, которые впоследствии украсили конструкцию флагами Грузии, ЕС, Украины и США, а также – фотографиями сотрудников грузинских СМИ, пострадавших во время разгонов. Коммунальщики их впоследствии сняли, чтобы продолжить монтаж, а протестующие снова вернули обратно.

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Теперь Каладзе анонсировал, что главная елка будет зажжена в субботу, 14 декабря. "Конечно, дети увидят настоящий праздник и весело проведут время, для этого будут созданы все условия", – заявил мэр города.

"К сожалению, как внутри страны, так и за ее пределами есть определенные силы, которые последние несколько дней пытаются внести в страну волнения. Однако я хотел бы обратиться к вам, гражданам нашей страны, и сказать, что обязательно будет мир, развитие и будут сделаны все шаги на пути евроинтеграции нашей страны. Итак, давайте вместе зажжем главную елку столицы и подумаем о победах нашей родины", – добавил Каладзе.

Примечательно, что 14 декабря в парламенте состоятся непрямые выборы президента Грузии, о непризнании которых уже объявила оппозиция. Поэтому можно ожидать, что в этот выходной день возле парламента снова соберется массовая акция протеста.

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