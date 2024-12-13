Влада Грузії звинувачує адміністрацію США у погіршенні відносин між країнами

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі звинуватив адміністрацію президента США Джо Байдена у погіршенні відносин між країнами.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву спікера наводить Sova.

Так Папуашвілі відреагував на рішення США запровадити візові обмеження проти високопосадовців "Грузинської мрії".

"Ця адміністрація програла вибори, її мандат спливає, і тим не менш, від імені американського народу вони руйнують відносини з таким важливим партнером, як Грузія, і це, звичайно, дуже тривожно", – сказав він.

Реклама:

Папуашвілі також вважає, що позиція чинної американської адміністрації "незрозуміла і безглузда".

Раніше Держдеп США оголосив про заборону видачі віз 20 особам, дотичним до придушення демократії у Грузії, серед них – урядовці і депутати.

Нагадаємо, після загострення ситуації у Грузії у листопаді першими національні санкції запровадили держави Балтії та Україна, лунають заклики до таких дій на рівні ЄС.

Відомо, що тему Грузії обговорюватимуть 16 грудня на Раді ЄС із закордонних справ, зокрема, піднімуть питання обмежувальних заходів.

Водночас, за даними ЗМІ, санкції проти грузинських посадовців можуть бути символічними.