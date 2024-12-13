Власти Грузии обвиняют администрацию США в ухудшении отношений между странами

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил администрацию президента США Джо Байдена в ухудшении отношений между странами.

Как сообщает "Европейская правда", заявление спикера приводит Sova.

Так Папуашвили отреагировал на решение США ввести визовые ограничения против чиновников "Грузинской мечты".

"Эта администрация проиграла выборы, ее мандат истекает, и тем не менее, от имени американского народа они разрушают отношения с таким важным партнером, как Грузия, и это, конечно, очень тревожно", – сказал он.

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Папуашвили также считает, что позиция действующей американской администрации "непонятна и бессмысленна".

Ранее Госдеп США объявил о запрете выдачи виз 20 лицам, причастным к подавлению демократии в Грузии, среди них – чиновники и депутаты.

Напомним, после обострения ситуации в Грузии в ноябре первыми национальные санкции ввели государства Балтии и Украина, звучат призывы к таким действиям на уровне ЕС.

Известно, что тему Грузии будут обсуждать 16 декабря на Совете ЕС по иностранным делам, в частности, поднимут вопрос ограничительных мер.

В то же время, по данным СМИ, санкции против грузинских чиновников могут быть символическими.