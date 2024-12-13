В ЕС анонсировали "воздушный мост" в Сирию через Турцию

Европейская комиссия объявила о новой операции "Гуманитарный воздушный мост" для Сирии, чтобы доставить экстренную медицинскую помощь и другие товары первой необходимости.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

Кроме того, ЕС увеличивает финансирование гуманитарной деятельности для Сирии.

"Падение режима Асада дает новую надежду сирийскому народу. Но этот момент перемен также несет в себе риски и приносит трудности... Именно поэтому мы увеличили наше гуманитарное финансирование на этот год до более 160 миллионов евро", – отметила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Комментируя запуск операции "Гуманитарный воздушный мост", она рассказала, что в ее рамках в Сирию будут доставлять необходимые грузы, такие как продукты питания, медикаменты и средства для укрытия.

Фон дер Ляйен добавила, что продолжит обсуждать доставку гуманитарной помощи в Сирию во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во вторник.

Профинансированные ЕС гуманитарные рейсы доставят в общей сложности 50 тонн медикаментов со складов ЕС в Дубае, которые в ближайшие дни будут перевезены в Адану в Турции для распределения в Сирии.

Еще 46 тонн товаров медицинского, образовательного и жилищного назначения с другого склада ЕС в Дании будут доставлены в Адану и переданы ЮНИСЕФ и Всемирной организации здравоохранения.

ЕК также мобилизовала дополнительные четыре миллиона евро для удовлетворения наиболее насущных гуманитарных потребностей сирийцев. Как следствие, общий объем гуманитарной поддержки в 2024 году достигнет 163 миллионов евро.

Отметим, ситуация в Сирии после неожиданного свержения режима Башара Асада станет темой предстоящего саммита лидеров ЕС, который состоится 19 декабря.

СМИ сообщали, что в Белом доме осуществили первые контакты с сирийскими повстанцами, которые свергли режим Асада, и призвали их организовать инклюзивное формирование переходного правительства для страны.

А 11 декабря в Германии призвали Израиль и Турцию не "ставить под угрозу " формирование нового правительства в Сирии.