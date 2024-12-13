Німеччина вимагає у несправедливо засудженого заплатити за їжу і житло в тюрмі

У Німеччині несправедливо засуджений чоловік відсидів за гратами 13 років і тепер, після звільнення, держава вимагає у нього повернути 100 тисяч євро.

Про це повідомляє газета Süddeutsche Zeitung, пише "Європейська правда".

У 2010 році Манфреда Гендіцкі засудили до довічного ув'язнення за вбивство. Але через 13 років суд визнав, що серйозно помилився, і виправдав 64-річного чоловіка. Після багаторічної боротьби за визнання своєї невинуватості Гендіцкі вийшов на свободу в липні минулого року.

Тепер Гендіцкі вимагає компенсації у Баварії за час, проведений за гратами – 750 тисяч євро.

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Його вимога виходить за рамки компенсації за біль і страждання, яка вже була йому виплачена. Згідно із законом, Гендіцкі має право на 75 євро за кожен день, який він незаконно провів за ґратами. Таким чином, з урахуванням 4916 днів ув'язнення, його компенсація за біль і страждання склала 368 700 євро.

Однак Гендіцкі і його адвокат заявили, що їх не задовольняє ця сума, адже на той час він втратив роботу після засудження.

Натомість прокуратура Мюнхена нещодавно надіслала чоловікові рахунок на суму майже 100 тисяч євро, які повинен оплатити сам несправедливо засуджений.

Прокуратура заявляє, що за 13 років ув'язнення він "зекономив витрати" - жив у тюремній камері і отримував тюремне харчування. Зокрема, йдеться про 50 442 євро за "проживання та харчування".

Згідно з повідомленням, Гендіцкі також працював в ув’язненні та заробляв два євро на годину. За 13 років ув'язнення це, за даними влади, становить 48 979 євро. Загалом тепер Гендіцкі винен державі майже 100 тисяч євро.

В інтерв'ю Süddeutsche Zeitung суддя Сімон Пшорр пояснив, що зустрічний позов проти жертв системи правосуддя є "поширеним, звичайним і законним". Колишній федеральний міністр юстиції Марко Бушманн хотів скасувати цю практику, але не зміг проштовхнути її до того, як пішов у відставку.

Гендіцкі був засуджений до довічного ув'язнення за вбивство в 2010 році. Його звинуватили в тому, що після сварки він втопив у ванній пенсіонерку, у якої працював доглядальником, після того, як посварився з нею. Справа тоді потрапила в заголовки газет як так зване "вбивство у ванній".

У квітні минулого року колишній ув'язнений і його адвокат домоглися повторного розгляду справи.

Під час нього нові експертні висновки підтвердили більш пізній час смерті пенсіонерки. Гендіцкі в цей час у квартирі вже не було. Смерть жінки, ймовірно, була нещасним випадком.

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