Германия требует у несправедливо осужденного заплатить за еду и жилье в тюрьме

В Германии несправедливо осужденный мужчина отсидел за решеткой 13 лет и теперь, после освобождения, государство требует у него вернуть 100 тысяч евро.

Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung, пишет "Европейская правда".

В 2010 году Манфреда Хендицки приговорили к пожизненному заключению за убийство. Но через 13 лет суд признал, что серьезно ошибся, и оправдал 64-летнего мужчину. После многолетней борьбы за признание своей невиновности Хендицки вышел на свободу в июле прошлого года.

Теперь Гендицки требует компенсации у Баварии за время, проведенное за решеткой – 750 тысяч евро.

Реклама:

Его требование выходит за рамки компенсации за боль и страдания, которая уже была ему выплачена. По закону, Гендицки имеет право на 75 евро за каждый день, который он незаконно провел за решеткой. Таким образом, с учетом 4916 дней заключения, его компенсация за боль и страдания составила 368 700 евро.

Однако Гендицки и его адвокат заявили, что их не удовлетворяет эта сумма, ведь в то время он потерял работу после осуждения.

Зато прокуратура Мюнхена недавно прислала мужчине счет на сумму почти 100 тысяч евро, которые должен оплатить сам несправедливо осужденный.

Прокуратура заявляет, что за 13 лет заключения он "сэкономил расходы" – жил в тюремной камере и получал тюремное питание. В частности, речь идет о 50 442 евро за "проживание и питание".

Согласно сообщению, Гендицки также работал в заключении и зарабатывал два евро в час. За 13 лет заключения это, по данным властей, составляет 48 979 евро. В общем теперь Гендицки должен государству почти 100 тысяч евро.

В интервью Süddeutsche Zeitung судья Симон Пшорр объяснил, что встречный иск против жертв системы правосудия является "распространенным, обычным и законным". Бывший федеральный министр юстиции Марко Бушманн хотел отменить эту практику, но не смог протолкнуть ее до того, как ушел в отставку.

Гендицки был приговорен к пожизненному заключению за убийство в 2010 году. Его обвинили в том, что после ссоры он утопил в ванной пенсионерку, у которой работал сиделкой, после того, как поссорился с ней. Дело тогда попало в заголовки газет как так называемое "убийство в ванной".

В апреле прошлого года бывший заключенный и его адвокат добились повторного рассмотрения дела.

Во время него новые экспертные заключения подтвердили более позднее время смерти пенсионерки. Гендицки в это время в квартире уже не было. Смерть женщины, вероятно, была несчастным случаем.

Напомним, летом в Германии климатический активист получил тюремный срок за блокирование улиц

А еще в Германии осудили психиатра, который угрожал коллеге отрывком из сказки братьев Гримм.