Прем’єр Британії розповів, якої влади потребує Сирія

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що після повалення режиму Башара Асада Сирії потрібне "надійне, інклюзивне і неконфесійне управління від імені всіх сирійців".

Його заяву наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

За словами Стармера, наразі необхідно проявляти обережність щодо перспектив Сирії.

Обговорюючи ситуацію в Сирії, прем'єр-міністр сказав, що падіння жорстокого режиму Асада слід вітати, але ми повинні з обережністю ставитися до того, що буде далі", – заявив представник Стармера після того, як прем'єр-міністр узяв участь у телефонній розмові з іншими лідерами країн G7.

Реклама:

Речник британського прем’єра додав, що всі лідери погодилися, що територіальна цілісність, незалежність і суверенітет Сирії повинні поважатися протягом усього перехідного процесу і в майбутньому.

Зазначимо, ситуація у Сирії після несподіваного повалення режиму Башара Асада стане темою майбутнього саміту лідерів ЄС, який відбудеться 19 грудня.

ЗМІ повідомляли, що у Білому домі здійснили перші контакти із сирійськими повстанцями, які повалили режим Асада, та закликали їх організувати інклюзивне формування перехідного уряду для країни.

А 11 грудня у Німеччині закликали Ізраїль і Туреччину не "ставити під загрозу" формування нового уряду в Сирії.