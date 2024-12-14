Прем’єр Британії розповів, якої влади потребує Сирія

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что после свержения режима Башара Асада Сирии нужно "надежное, инклюзивное и неконфессиональное управление от имени всех сирийцев".

Его заявление приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

По словам Стармера, сейчас необходимо проявлять осторожность в отношении перспектив Сирии.

Обсуждая ситуацию в Сирии, премьер-министр сказал, что падение жестокого режима Асада следует приветствовать, но мы должны с осторожностью относиться к тому, что будет дальше", – заявил представитель Стармера после того, как премьер-министр принял участие в телефонном разговоре с другими лидерами стран G7.

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Представитель британского премьера добавил, что все лидеры согласились, что территориальная целостность, независимость и суверенитет Сирии должны уважаться на протяжении всего переходного процесса и в будущем.

Отметим, ситуация в Сирии после неожиданного свержения режима Башара Асада станет темой предстоящего саммита лидеров ЕС, который состоится 19 декабря.

СМИ сообщали, что в Белом доме осуществили первые контакты с сирийскими повстанцами, которые свергли режим Асада, и призвали их организовать инклюзивное формирование переходного правительства для страны.

А 11 декабря в Германии призвали Израиль и Турцию не "ставить под угрозу " формирование нового правительства в Сирии.