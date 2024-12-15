У Німеччині застерегли прихильників режиму Асада від спроби втекти до країни

У Німеччині попередили прихильників режиму поваленого сирійського диктатора Башара аль-Асада, які можуть спробувати сховатися в країні, що на них там чекає справедливий суд.

Про це BILD am Sonntag заявили глави міністерств закордонних і внутрішніх справ ФРН – Анналена Бербок та Ненсі Фазер –, передає "Європейська правда".

Бербок гостро застерегла "катів Асада" від думки про втечу до Німеччини.

"Для тих катів Асада, які можуть зараз думати про втечу до Німеччини, я можу лише чітко сказати: всі поплічники режиму будуть притягнуті до відповідальності за свої жахливі злочини з усією суворістю закону", – заявила вона.

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Зараз, за її словами, особливо важливо, щоб органи міжнародної безпеки та розвідувальні служби дуже тісно співпрацювали.

Очільниця німецьокго зовнішньополітичного відомства висловила стурбованість діяльністю терористичної системи ІДІЛ у Сирії та закликала забезпечити на міжнародному рівні, щоб тисячі бойовиків цього угруповання не сіяли знову хаос у Сирії, регіоні та в Європі.

Міністерка внутрішніх справ країни Ненсі Фазер своєю чергою нагадала про перевірки органів безпеки на всіх кордонах.

"Ми надзвичайно пильні. Якщо поплічники терористичного режиму Асада намагатимуться втекти до Німеччини, то вони повинні знати, що навряд чи якась інша держава так суворо переслідує їхні злочини, як Німеччина. Це має стримати людей від таких спроб", – заявила вона.

Фезер нагадала про перший у світі судовий процес у вищому регіональному суді Кобленца ще в жовтні 2019 року, який призначив довічне ув’язнення за державні тортури в Сирії.

Також вона звернула увагу на те, що лише в липні 2024 року в Німеччині заарештували чотирьох прихильників режиму Асада за жорстоке придушення мирних демонстрацій.

"Ніхто тут не застрахований від судового переслідування, якщо він бере участь у звірствах", – додала глава німецького МВС.

Напередодні лідер найбільшої опозиційної партії Німеччини "Християнсько-демократичний союз" Фрідріх Мерц закликав до посилення прикордонного контролю через ризик непомітного в’їзду до Європи поплічників поваленого сирійського диктатора.

Нагадаємо, після повалення режиму Асада низка європейських країн заявили, що призупиняють розгляд заявок про надання притулку для громадян Сирії. Це також запустило дискусію про подальшу долю сирійців, які вже отримали захист і живуть у Європі. У чинному уряді Німеччини хочуть загального європейського підходу до сирійських біженців.

Cитуація у Сирії після несподіваного повалення режиму Башара Асада стане однією з тем грудневого саміту лідерів ЄС.