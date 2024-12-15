В Германии предостерегли сторонников режима Асада от попытки бежать в страну

В Германии предупредили сторонников режима свергнутого сирийского диктатора Башара аль-Асада, которые могут попытаться скрыться в стране, что их там ждет справедливый суд.

Об этом BILD am Sonntag заявили главы министерств иностранных и внутренних дел ФРГ – Анналена Бербок и Нэнси Фазер -, передает "Европейская правда".

Бербок остро предостерегла "палачей Асада" от мысли о побеге в Германию.

"Для тех палачей Асада, которые могут сейчас думать о побеге в Германию, я могу лишь четко сказать: все приспешники режима будут привлечены к ответственности за свои ужасные преступления со всей строгостью закона", – заявила она.

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Сейчас, по ее словам, особенно важно, чтобы органы международной безопасности и разведывательные службы очень тесно сотрудничали.

Руководительница немецкого внешнеполитического ведомства выразила обеспокоенность деятельностью террористической системы ИГИЛ в Сирии и призвала обеспечить на международном уровне, чтобы тысячи боевиков этой группировки не сеяли снова хаос в Сирии, регионе и в Европе.

Министр внутренних дел страны Нэнси Фазер в свою очередь напомнила о проверках органов безопасности на всех границах.

"Мы чрезвычайно бдительны. Если приспешники террористического режима Асада будут пытаться бежать в Германию, то они должны знать, что вряд ли какое-то другое государство так строго преследует их преступления, как Германия. Это должно сдержать людей от таких попыток", – заявила она.

Фезер напомнила о первом в мире судебном процессе в высшем региональном суде Кобленца еще в октябре 2019 года, который назначил пожизненное заключение за государственные пытки в Сирии.

Также она обратила внимание на то, что только в июле 2024 года в Германии арестовали четырех сторонников режима Асада за жестокое подавление мирных демонстраций.

"Никто здесь не застрахован от судебного преследования, если он участвует в зверствах", – добавила глава немецкого МВД.

Накануне лидер крупнейшей оппозиционной партии Германии "Христианско-демократический союз" Фридрих Мерц призвал к усилению пограничного контроля из-за риска незаметного въезда в Европу приспешников свергнутого сирийского диктатора.

Напомним, после свержения режима Асада ряд европейских стран заявили, что приостанавливают рассмотрение заявок о предоставлении убежища для граждан Сирии. Это также запустило дискуссию о дальнейшей судьбе сирийцев, которые уже получили защиту и живут в Европе. В действующем правительстве Германии хотят общего европейского подхода к сирийским беженцам.

Ситуация в Сирии после неожиданного свержения режима Башара Асада станет одной из тем декабрьского саммита лидеров ЕС.