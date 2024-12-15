Розвідка Британії: Росія просувається до Покровська, ймовірно, захопивши село Шевченко

Розвідка Великої Британії проаналізувала просування російської армії у Донецькій області, а саме – на Покровському напрямку.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії від 15 грудня.

За даними британської розвідки, російські війська здобули нові успіхи на південь від ключового логістичного вузла в Донецькій області – Покровська.

Зазначається, що наразі російські підрозділи знаходяться приблизно за 3 км від південної околиці Покровська, ймовірно, захопивши село Шевченко, розташоване на перетині двох важливих шляхів до Покровська.

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Мапа: DeepState

Британська розвідка передбачає, що Росія, ймовірно, продовжуватиме наступ до Покровська, водночас просуваючись на захід на південь від міста.

Окрім цього, як інформують військові, російські війська, найімовірніше, перетнули північно-східний логістичний маршрут Великої Новосілки: Т-05-18.

У звіті акцентували, що на початку грудня українські сили відновили контроль над селом Новий Комар і продовжують утримувати єдиний маршрут постачання до Великої Новосілки з півночі.

Мапа: DeepState

На початку грудня розвідка Великої Британії відзначала, що більшість російських просувань останніх тижнів були зосереджені на трьох напрямках у Донецькій області.

Водночас дані НАТО підтверджують, що різке просування російських військ за останній період багаторазово прискорилося, але аналітики Альянсу розраховують на уповільнення цього процесу після Покровська, якщо росіянам вдасться його захопити.

Нещодавно глава розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг заявив, що українські війська перебувають під потужним тиском окупаційної армії РФ на Покровському напрямку.