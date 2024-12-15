Разведка Британии: РФ продвигается к Покровску, вероятно, захватив село Шевченко

Разведка Великобритании проанализировала продвижение российской армии в Донецкой области, а именно – на Покровском направлении.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании от 15 декабря.

По данным британской разведки, российские войска получили новые успехи к югу от ключевого логистического узла в Донецкой области – Покровска.

Отмечается, что сейчас российские подразделения находятся примерно в 3 км от южной окраины Покровска, вероятно, захватив село Шевченко, расположенное на пересечении двух важных путей к Покровску.

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Карта: DeepState

Британская разведка предполагает, что Россия, вероятно, будет продолжать наступление на Покровск, одновременно продвигаясь на запад на юг от города.

Кроме этого, как информируют военные, российские войска, скорее всего, пересекли северо-восточный логистический маршрут Великой Новоселки: Т-05-18.

В отчете акцентировали, что в начале декабря украинские силы восстановили контроль над селом Новый Комар и продолжают удерживать единственный маршрут снабжения в Великую Новоселку с севера.

Карта: DeepState

В начале декабря разведка Великобритании отмечала, что большинство российских продвижений последних недель были сосредоточены на трех направлениях в Донецкой области.

В то же время данные НАТО подтверждают, что резкое продвижение российских войск за последний период многократно ускорилось, но аналитики Альянса рассчитывают на замедление этого процесса после Покровска, если россиянам удастся его захватить.

Недавно глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг заявил, что украинские войска находятся под мощным давлением оккупационной армии РФ на Покровском направлении.