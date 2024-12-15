В Чехии не фиксируют всплеска беженцев из Украины на фоне обстрелов и зимы

Министерство внутренних дел Чехии еще не регистрировало большего количества прибытия беженцев из Украины в связи с зимним сезоном, как это ожидалось.

Об этом в эфире Чешского телевидения в воскресенье, 15 декабря, заявил глава МВД Чехии Вит Ракушан, сообщает "Европейская правда".

Ракушан отметил, что Чехия ожидала увеличения количества заявлений о предоставлении временной защиты от украинцев за декабрь и вторую половину ноября, учитывая усиление атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

"А оказалось, что их количество снизилось с 2000 в неделю, которые мы имели в октябре, до примерно 1700 в неделю", – добавил он.

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В то же время Ракушан заверил, что МВД Чехии продолжает пытаться поддерживать внутреннюю миграцию в Украине.

"Это означает, что люди, которые должны выехать из восточной части Украины, где действительно объективно идет война, должны иметь возможность переехать в западную часть Украины, которая логистически еще может это выдержать", – отметил министр.

По последним данным чешского Министерства внутренних дел, сейчас в Чехии находится 386 782 украинца с временной защитой. Чешские власти оценивают, что около 60% беженцев планируют остаться в Чехии после окончания войны.

По состоянию на начало октября 2024 года только 756 беженцев из Украины пользовались бесплатным экстренным жильем в Чехии, в то время как в середине июля их было более 12 тысяч.