Глава МЗС Литви закликав ЄС розробити стратегію протидії гібридним атакам Росії

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс закликав міністрів країн-членів ЄС спільно звернутися до Європейської комісії та закликати ухвалити стратегію щодо протидії гібридним діям Росії.

Його слова цитує пресслужба литовського МЗС, передає "Європейська правда".

Будріс у дискусії щодо стримування та реагування на гібридні атаки за ініціативи Чехії, наголосив, що гібридні атаки та диверсії стають все більш небезпечними.

"Росія використовує гібридні атаки, щоб відволікти нас від своєї агресивної війни проти України, щоб відволікти наші ресурси в інше русло, щоб залякати і розділити наші суспільства", – заявив він.

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Очільник литовського МЗС акцентував, що варто шукати колективну відповідь, продовжувати підтримувати Україну та створювати стратегічні дилеми для Росії, "використовуючи її вразливість і залежність".

Будріс закликав міністрів країн-членів Європейського Союзу спільно звернутися до Європейської служби зовнішньої діяльності та Європейської комісії, закликавши їх ухвалити стратегію ЄС щодо протидії гібридним діям Росії.

Литва разом з Чехією, Естонією, Латвією, Польщею, Швецією та Румунією підготувала аргументовану пропозицію щодо цього питання, яку буде обговорено на засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС у січні.

Зазначимо, восени сталися інциденти із пошкодженням двох кабелів: між Фінляндію та Німеччиною, а також між Литвою та Швецією.

Міністри оборони Фінляндії та Німеччини вважають, що йдеться про диверсію.

Наприкінці листопада керівник спеціального штабу з питань України при Міністерстві оборони Німеччини Крістіан Фройдінг заявив, що Німеччина зараз є головною ціллю гібридних атак Росії.