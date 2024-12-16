Глава МИД Литвы призвал ЕС разработать стратегию противодействия гибридным атакам России

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призвал министров стран-членов ЕС совместно обратиться к Европейской комиссии и призвать принять стратегию по противодействию гибридным действиям России.

Его слова цитирует пресс-служба литовского МИД, передает "Европейская правда".

Будрис в дискуссии по сдерживанию и реагированию на гибридные атаки по инициативе Чехии, отметил, что гибридные атаки и диверсии становятся все более опасными.

"Россия использует гибридные атаки, чтобы отвлечь нас от своей агрессивной войны против Украины, чтобы отвлечь наши ресурсы в другое русло, чтобы запугать и разделить наши общества", – заявил он.

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Глава литовского МИД акцентировал, что стоит искать коллективный ответ, продолжать поддерживать Украину и создавать стратегические дилеммы для России, "используя ее уязвимость и зависимость".

Будрис призвал министров стран-членов Европейского Союза совместно обратиться к Европейской службе внешней деятельности и Европейской комиссии, призвав их принять стратегию ЕС по противодействию гибридным действиям России.

Литва вместе с Чехией, Эстонией, Латвией, Польшей, Швецией и Румынией подготовила аргументированное предложение по этому вопросу, которое будет обсуждаться на заседании Совета министров иностранных дел ЕС в январе.

Отметим, осенью произошли инциденты с повреждением двух кабелей: между Финляндией и Германией, а также между Литвой и Швецией.

Министры обороны Финляндии и Германии считают, что речь идет о диверсии.

В конце ноября руководитель специального штаба по вопросам Украины при Министерстве обороны Германии Кристиан Фройдинг заявил, что Германия сейчас является главной целью гибридных атак России.