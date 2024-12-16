МИД Румынии призывает ЕС использовать все инструменты для противодействия гибридной деятельности РФ

Министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску заявила, что Европейскому Союзу стоит подумать над тем, как использовать инструменты, которые есть в распоряжении ЕС, чтобы противостоять "все более агрессивной" гибридной деятельности России.

Об этом она сказала перед заседанием министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

Одобеску заявила, что на заседании стоит подумать, как ЕС может использовать имеющиеся инструменты, чтобы противостоять все более агрессивной гибридной деятельности России.

Она акцентировала, что эта гибридная деятельность направлена на влияние на демократические общества и имеет целью "продемонстрировать недоверие к институтам, создать путаницу, раздор, вмешательство в выборы или манипулирование общественным мнением".

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Одобеску отметила, что для влияния на демократический избирательный процесс используются онлайн-кампании и кибертехнологии.

"Это то, в чем мы все уязвимы, и мы должны вместе подумать, как мы можем использовать инструменты ЕС для решения этой важной проблемы", – подытожила глава МИД Румынии.

Напомним, недавно Конституционный суд Румынии признал действительным первый тур президентских выборов, где победу сенсационно одержал антизападный Келин Джорджеску, после того даже началось голосование во втором туре на зарубежных участках.

Однако 6 декабря КС после срочного совещания аннулировал результаты первого тура в контексте того, что получил много новых запросов с таким призывом и ознакомился с информацией от спецслужб.

В запросах ссылались на документы, рассекреченные Высшим советом национальной обороны, согласно которым кампания пророссийского кандидата Келина Джорджеску была результатом организованной манипуляции из-за рубежа.