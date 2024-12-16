У Польщі рятувальники здійснили тисячі виїздів через наслідки буревію

Від початку доби 16 грудня рятувальники у Польщі здійснили понад 2000 виїздів через наслідки сильного буревію, що накрив значну частину країни.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Найбільших неприємностей негода завдала у Поморському та Вармінсько-Мазурському воєводстві, на кожне з яких прийшлося понад 400 виїздів. Понад 300 виїздів здійснили у Мазовецькому воєводстві та понад 200 – у Підляському.

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Через негоду мешканців попросили бути особливо обережними та уникати парків і лісів.

Вітер повалив багато дерев. У містечку Кобилін на заході Польщі велике дерево впало на авто, що рухалось дорогою. Постраждалу жінку за кермом госпіталізували.

У приморському містечку Хващино біля Балтійського моря шквал вітру перекинув вантажний автомобіль, коли той виїхав з лісу на відкриту ділянку.

Близько 22 тисяч споживачів на півночі країни залишаються без світла через пошкоджені лінії електропередачі.

Штормовий вітер все ще триває, на півночі місцями можливі шквали до 110 км/год. Місцевих мешканців закликали прибрати з дворів усе, що може здути вітром, перепаркувати авто так, щоб вони не стояли під деревами, та бути готовими до тривалої відсутності світла.

Також цими вихідними руйнівний буревій накрив заморську територію Франції Майотта в Індійському океані, у місцевій владі кажуть, що загинули ймовірно десятки чи навіть сотні людей.

У Нідерландах наприкінці листопада внаслідок сильного шторму загинула людина.