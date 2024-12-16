В Польше спасатели совершили тысячи выездов из-за последствий урагана

С начала суток 16 декабря спасатели в Польше осуществили более 2 тысяч выездов из-за последствий сильного урагана, накрывшего значительную часть страны.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Наибольшие неприятности непогода нанесла в Поморском и Варминско-Мазурском воеводстве, на каждое из которых пришлось более 400 выездов. Более 300 выездов осуществили в Мазовецком воеводстве и более 200 – в Подляском.

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Из-за непогоды жителей попросили быть особенно осторожными и избегать парков и лесов.

Ветер повалил много деревьев. В городке Кобылин на западе Польши большое дерево упало на авто, которое двигалось по дороге. Пострадавшую женщину за рулем госпитализировали.

В приморском городке Хващино у Балтийского моря шквал ветра перевернул грузовой автомобиль, когда тот выехал из леса на открытый участок.

Около 22 тысяч потребителей на севере страны остаются без света из-за поврежденных линий электропередачи.

Штормовой ветер все еще продолжается, на севере местами возможны шквалы до 110 км/ч. Местных жителей призвали убрать со дворов все, что может сдуть ветром, перепарковать авто так, чтобы они не стояли под деревьями, и быть готовыми к длительному отсутствию света.

Также в эти выходные разрушительный ураган накрыл заморскую территорию Франции Майотта в Индийском океане, в местных властях говорят, что погибли, вероятно, десятки или даже сотни людей.

В Нидерландах в конце ноября в результате сильного шторма погиб человек.