Екскерівник антикорупційного бюро Польщі проігнорував виклик комісії щодо скандалу з Pegasus

Колишній керівник Центрального антикорупційного бюро Польщі Анджей Строжний не прийшов на засідання слідчої комісії Сейму щодо скандалу з Pegasus, там подадуть клопотання про його покарання.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

На 16 грудня слідча комісія Сейму щодо скандалу з використанням у Польщі шпигунського програмного забезпечення Pegasus запросила дати свідчення екскерівника Центрального антикорупційного бюро Анджея Строжного. Він не з’явився на засідання.

Очільниця комісії Магдалена Срока після цього ініціювала звернення до Окружного суду Варшави щодо накладання штрафу.

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Заступник комісії Марчин Босяцький заявив, що комісія не зможе повноцінно розібратися у ситуації без свідчень цього експосадовця. Він стверджує, що той має унікальні знання про те, як застосовувалася система і чому в антикорупційного бюро відібрали можливість використовувати її, оскільки це сталося під час його перебування на посаді. Cтрожний очолював відомство у 2020-2023 роках і саме тоді почала випливати інформація про використання Pegasus.

Нагадаємо, слідча комісія Сейму щодо Pegasus досліджує законність використання польськими службами цього програмного забезпечення за часів перебування при владі партії "Право і справедливість", а також хоче з’ясувати, хто дотичний до рішення про придбання цього інструмента для Польщі.

У рамках цього розслідування викликали вже багатьох експосадовців, у тому числі лідера "ПіС" Ярослава Качинського, та ще одного ексочільника ЦАБ Ернеста Бейду, який неодноразово ігнорував запрошення.

Наприкінці листопада генпрокурор Польщі направив до Сейму запит про дозвіл на затримання і примусовий привід до комісії щодо Pegasus колишнього глави Мін’юсту і генпрокурора, депутата партії "Право і справедливість" Збігнева Зьобро.