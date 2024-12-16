Экс-руководитель антикорбюро Польши проигнорировал вызов комиссии по скандалу с Pegasus

Бывший руководитель Центрального антикоррупционного бюро Польши Анджей Строжный не пришел на заседание следственной комиссии Сейма по скандалу с Pegasus, там подадут ходатайство о его наказании.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

На 16 декабря следственная комиссия Сейма по скандалу с использованием в Польше шпионского программного обеспечения Pegasus пригласила дать показания экс-руководителя Центрального антикоррупционного бюро Анджея Строжного. Он не явился на заседание.

Руководительница комиссии Магдалена Срока после этого инициировала обращение в Окружной суд Варшавы о наложении штрафа.

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Заместитель комиссии Марчин Босяцкий заявил, что комиссия не сможет полноценно разобраться в ситуации без показаний этого экс-чиновника. Он утверждает, что тот имеет уникальные знания о том, как применялась система и почему у антикоррупционного бюро отобрали возможность использовать ее, поскольку это произошло во время его пребывания в должности. Строжный возглавлял ведомство в 2020-2023 годах и именно тогда начала всплывать информация об использовании Pegasus.

Напомним, следственная комиссия Сейма по Pegasus исследует законность использования польскими службами этого программного обеспечения во времена пребывания у власти партии "Право и справедливость", а также хочет выяснить, кто причастен к решению о приобретении этого инструмента для Польши.

В рамках этого расследования вызвали уже многих экс-чиновников, в том числе лидера "ПиС" Ярослава Качиньского, и еще одного экс-главу ЦАБ Эрнеста Бейду, который неоднократно игнорировал приглашение.

В конце ноября генпрокурор Польши направил в Сейм запрос о разрешении на задержание и принудительный привод в комиссию по Pegasus бывшего главы Минюста и генпрокурора, депутата партии "Право и справедливость" Збигнева Зебро.