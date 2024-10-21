Экс-глава антикоррупционного бюро Польши проигнорировал вызов в спецкомиссию Сейма

Бывший глава Центрального антикоррупционного бюро (ЦАБ) Польши Энрест Бейда повторно проигнорировал вызов для дачи показаний в спецкомиссию Сейма по использованию в Польше шпионского программного обеспечения Pegasus.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24.

Бейда, который возглавлял ЦАБ в 2016-2020 годах, в понедельник не явился для дачи показаний перед спецкомиссией Сейма по Pegasus, проигнорировав приглашение уже второй раз.

Комиссия планирует направить в суд представление о наказании экс-чиновника за неявку и обязательства явиться на следующую сессию.

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Перед этим Бейду вызвали на 8 октября, он не пришел, аргументируя это сентябрьским решением Конституционного суда относительно процедурных недостатков при образовании спецкомиссии.

С такими же аргументами давать показания не пришел экс-глава Агентства внутренней безопасности Польши, нынешний заместитель председателя Нацбанка Польши Петр Погоновский.

Бывший генпрокурор и министр юстиции Збигнев Зёбро также не приходит для показаний, объясняя свою неявку состоянием здоровья.

На заседаниях спецкомитета по Pegasus уже заслушали бывшего вице-премьера, председателя "ПиС" Ярослава Качиньского, бывшего заместителя министра юстиции из "Суверенной Польши" Михала Воса и еще нескольких должностных лиц Министерства юстиции.

Напомним, следственный спецкомитет расследует законность и масштабы использования в Польше шпионского программного обеспечения Pegasus правительственными структурами в период с ноября 2015 по ноябрь 2023 годов – время пребывания у власти партии "Право и справедливость". Также комитет определяет, кто ответственен за приобретение Польшей Pegasus и подобных инструментов.