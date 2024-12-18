Пасажирів варшавського метро евакуювали через пожежу
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Новини — Середа, 18 грудня 2024, 10:47 —
Новини — Середа, 18 грудня 2024, 10:47 —
У середу вранці пасажири варшавського метро змушені рахуватися з труднощами через пожежу в тунелі.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.
У тунелі між станціями Stare Bielany і Słodowiec сталося коротке замикання в електричній системі.
Пожежники повідомляють про невелике загоряння електропроводки і задимлення.
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Пасажирів і працівників метрополітену довелося евакуювати.
Між станціями Młociny та Gdanski запущено запасний транспорт.
У польському місті Вроцлав минулого тижня четверо людей постраждали внаслідок зіткнення трамвая і рейсового автобуса.
А 2 грудня у Варшаві зіткнулися два трамваї, тоді постраждали шестеро людей.
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