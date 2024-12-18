Пасажирів варшавського метро евакуювали через пожежу

У середу вранці пасажири варшавського метро змушені рахуватися з труднощами через пожежу в тунелі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

У тунелі між станціями Stare Bielany і Słodowiec сталося коротке замикання в електричній системі.

фото: Przemek Mzyk /RMF MAXX

Пожежники повідомляють про невелике загоряння електропроводки і задимлення.

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Пасажирів і працівників метрополітену довелося евакуювати.

Між станціями Młociny та Gdanski запущено запасний транспорт.

У польському місті Вроцлав минулого тижня четверо людей постраждали внаслідок зіткнення трамвая і рейсового автобуса.

А 2 грудня у Варшаві зіткнулися два трамваї, тоді постраждали шестеро людей.