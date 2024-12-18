Пассажиров варшавского метро эвакуировали из-за пожара

В среду утром пассажиры варшавского метро столкнулись с трудностями из-за пожара в тоннеле.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

В тоннеле между станциями Stare Bielany и Słodowiec произошло короткое замыкание в электрической системе.

фото: Przemek Mzyk /RMF MAXX

Пожарные сообщают о небольшом возгорании электропроводки и задымлении.

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Пассажиров и работников метрополитена пришлось эвакуировать.

Между станциями Młociny и Gdanski запущен запасной транспорт.

В польском городе Вроцлав на прошлой неделе четыре человека пострадали в результате столкновения трамвая и рейсового автобуса.

А 2 декабря в Варшаве столкнулись два трамвая, тогда пострадали шесть человек.