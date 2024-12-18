Суд ЄС відхилив скаргу олігарха-втікача Шора на санкції за дестабілізацію Молдови

Суд загальної юрисдикції ЄС підтримав обмежувальні заходи, вжиті проти молдовського олігарха Ілана Шора та його соратниці Марини Таубер у зв'язку з їхньою роллю в організації насильницьких демонстрацій у Молдові.

Про це повідомляє "Європейська правда", яка ознайомилася з рішенням суду.

Європейський Союз схвалив санкційний режим у відповідь на дії, що дестабілізують Молдову, які посилилися з початком загарбницької війни, розв'язаної Росією проти України, і які загрожують перешкоджати вступу Молдови до Європейського Союзу.

Так, у 2023 році колишній лідер політичної партії "Шор" Ілан Шор та колишня заступниця лідера цієї партії Мартіна Таубер були внесені до списків фізичних та юридичних осіб, на яких поширюються обмежувальні заходи у зв'язку з ситуацією в Молдові, які Рада Європейського Союзу продовжувала підтримувати й у 2024 році.

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Їхнє включення до цих списків ґрунтувалося, зокрема, на їхній ролі в організації насильницьких антиурядових демонстрацій, які підривали або загрожували суверенітету та незалежності Молдови.

Шор і Таубер вимагали, щоб Суд ЄС скасував санкції і присудив їм фінансову компенсацію за моральну шкоду, якої, як вони стверджують, вони зазнали в результаті їх прийняття.

"У своїх рішеннях, винесених сьогодні, Суд загальної юрисдикції ЄС відхиляє ці позови. Перш за все, суд зазначає, що правові акти, про які йде мова, підпадають під дію спільної зовнішньої та безпекової політики Європейського Союзу.

Організація, керівництво або участь у насильницьких демонстраціях або інших актах насильства може виправдати дії ЄС у цій сфері з метою консолідації та підтримки демократії та верховенства права в третій країні", – пояснили в суді.

Суд встановив, що у 2022 та 2023 роках партія "Шор" організувала насильницькі демонстрації та зібрання, насамперед у столиці Кишиневі, за участю протестувальників, відібраних, підготовлених та оплачених цією партією.

Нарешті, суд зазначив, що розпуск партії "Шор" сам по собі не є достатнім для скасування обмежувальних заходів, вжитих проти Шора і Таубер, оскільки обидва вони залишаються здатними організовувати, керувати або брати участь у насильницьких демонстраціях або інших актах насильства в Молдові.

Варто зазначити, що до санкцій за дестабілізацію Молдови приєднались Канада й Норвегія.