Суд ЕС отклонил жалобу беглого олигарха Шора на санкции за дестабилизацию Молдовы

Суд общей юрисдикции ЕС поддержал ограничительные меры, принятые против молдовского олигарха Илана Шора и его соратницы Марины Таубер в связи с их ролью в организации насильственных демонстраций в Молдове.

Об этом сообщает "Европейская правда", которая ознакомилась с решением суда.

Европейский Союз одобрил санкционный режим в ответ на действия, дестабилизирующие Молдову, которые усилились с началом захватнической войны, развязанной Россией против Украины, и которые угрожают препятствовать вступлению Молдовы в Европейский Союз.

Так, в 2023 году бывший лидер политической партии "Шор" Илан Шор и бывшая заместитель лидера этой партии Мартина Таубер были внесены в списки физических и юридических лиц, на которых распространяются ограничительные меры в связи с ситуацией в Молдове, которые Совет Европейского Союза продолжал поддерживать и в 2024 году.

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Их включение в эти списки основывалось, в частности, на их роли в организации насильственных антиправительственных демонстраций, которые подрывали или угрожали суверенитету и независимости Молдовы.

Шор и Таубер требовали, чтобы Суд ЕС отменил санкции и присудил им финансовую компенсацию за моральный ущерб, который, как они утверждают, они понесли в результате их принятия.

"В своих решениях, вынесенных сегодня, Суд общей юрисдикции ЕС отклоняет эти иски. Прежде всего, суд отмечает, что правовые акты, о которых идет речь, подпадают под действие общей внешней политики и политики безопасности Европейского Союза.

Организация, руководство или участие в насильственных демонстрациях или других актах насилия может оправдать действия ЕС в этой сфере с целью консолидации и поддержки демократии и верховенства права в третьей стране", – пояснили в суде.

Суд установил, что в 2022 и 2023 годах партия "Шор" организовала насильственные демонстрации и собрания, прежде всего в столице Кишиневе, с участием протестующих, отобранных, подготовленных и оплаченных этой партией.

Наконец, суд отметил, что роспуск партии "Шор" сам по себе не является достаточным для отмены ограничительных мер, принятых против Шора и Таубер, поскольку оба они остаются способными организовывать, руководить или участвовать в насильственных демонстрациях или других актах насилия в Молдове.

Стоит отметить, что к санкциям за дестабилизацию Молдовы присоединились Канада и Норвегия.