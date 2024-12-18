У Варшаві через підозрілий предмет частково закривали аеропорт

З варшавського аеропорту імені Шопена частково евакуйовували людей через підозрілий предмет.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Під час перевірки ручної поклажі в одного з мандрівників виявили підозрілий предмет.

"Я підтверджую, що перевірка безпеки в зонах C і D виявила підозрілі предмети в ручній поклажі", – повідомила представниця аеропорту Анна Дермонт.

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В результаті було оголошено евакуацію цієї зони. "Наразі проводяться сервісні операції", – додала вона.

Також були закриті під'їзні шляхи до термінала.

Небезпечний предмет в одному з багажів був виявлений близько 10 години ранку. До 11:00 евакуація завершилася, загроза минула і ситуація повернулася до нормального стану.

Також у середу вранці через пожежу у тунелі евакуювали пасажирів варшавського метро.

А у Національному центрі ядерних досліджень під Варшавою сталася пожежа, постраждали люди.