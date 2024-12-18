У Варшаві через підозрілий предмет частково закривали аеропорт
З варшавського аеропорту імені Шопена частково евакуйовували людей через підозрілий предмет.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.
Під час перевірки ручної поклажі в одного з мандрівників виявили підозрілий предмет.
"Я підтверджую, що перевірка безпеки в зонах C і D виявила підозрілі предмети в ручній поклажі", – повідомила представниця аеропорту Анна Дермонт.
В результаті було оголошено евакуацію цієї зони. "Наразі проводяться сервісні операції", – додала вона.
Також були закриті під'їзні шляхи до термінала.
Небезпечний предмет в одному з багажів був виявлений близько 10 години ранку. До 11:00 евакуація завершилася, загроза минула і ситуація повернулася до нормального стану.
Також у середу вранці через пожежу у тунелі евакуювали пасажирів варшавського метро.
А у Національному центрі ядерних досліджень під Варшавою сталася пожежа, постраждали люди.