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У Варшаві через підозрілий предмет частково закривали аеропорт

Новини — Середа, 18 грудня 2024, 13:20 — Іванна Костіна

З варшавського аеропорту імені Шопена частково евакуйовували людей через підозрілий предмет.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Під час перевірки ручної поклажі в одного з мандрівників виявили підозрілий предмет.

"Я підтверджую, що перевірка безпеки в зонах C і D виявила підозрілі предмети в ручній поклажі", – повідомила представниця аеропорту Анна Дермонт.

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В результаті було оголошено евакуацію цієї зони. "Наразі проводяться сервісні операції", – додала вона.

Також були закриті під'їзні шляхи до термінала.

Небезпечний предмет в одному з багажів був виявлений близько 10 години ранку. До 11:00 евакуація завершилася, загроза минула і ситуація повернулася до нормального стану.

Також у середу вранці через пожежу у тунелі евакуювали пасажирів варшавського метро.

А у Національному центрі ядерних досліджень під Варшавою сталася пожежа, постраждали люди.

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