В Варшаве из-за подозрительного предмета частично закрывали аэропорт
Из варшавского аэропорта имени Шопена частично эвакуировали людей из-за подозрительного предмета.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.
Во время проверки ручной клади у одного из путешественников обнаружили подозрительный предмет.
"Я подтверждаю, что проверка безопасности в зонах C и D обнаружила подозрительные предметы в ручной клади", – сообщила представитель аэропорта Анна Дермонт.
В результате была объявлена эвакуация этой зоны. "В настоящее время проводятся сервисные операции", – добавила она.
Также были закрыты подъездные пути к терминалу.
Опасный предмет в багаже был обнаружен около 10:00. К 11:00 эвакуация завершилась, угроза миновала и ситуация вернулась к нормальному состоянию.
Также в среду утром из-за пожара в тоннеле эвакуировали пассажиров варшавского метро.
А в Национальном центре ядерных исследований под Варшавой произошел пожар, пострадали люди.