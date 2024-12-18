В Варшаве из-за подозрительного предмета частично закрывали аэропорт

Из варшавского аэропорта имени Шопена частично эвакуировали людей из-за подозрительного предмета.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Во время проверки ручной клади у одного из путешественников обнаружили подозрительный предмет.

"Я подтверждаю, что проверка безопасности в зонах C и D обнаружила подозрительные предметы в ручной клади", – сообщила представитель аэропорта Анна Дермонт.

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В результате была объявлена эвакуация этой зоны. "В настоящее время проводятся сервисные операции", – добавила она.

Также были закрыты подъездные пути к терминалу.

Опасный предмет в багаже был обнаружен около 10:00. К 11:00 эвакуация завершилась, угроза миновала и ситуация вернулась к нормальному состоянию.

Также в среду утром из-за пожара в тоннеле эвакуировали пассажиров варшавского метро.

А в Национальном центре ядерных исследований под Варшавой произошел пожар, пострадали люди.