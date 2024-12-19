Зеленский обсудил с Рютте укрепление ПВО для Украины

Президент Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пообщались по укреплению ПВО для Украины и надежности мира.

Об этом сообщил украинский лидер после встречи в Брюсселе, передает "Европейская правда".

Как рассказал Зеленский, в Брюсселе он имел важную и очень содержательную встречу с Рютте.

"Главные темы наших переговоров – укрепление ПВО для Украины и надежность мира, который мы все вместе приближаем", – отметил он.

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Президент поблагодарил генсека НАТО и всех партнеров за готовность более активно усиливать украинский воздушный щит, а также работать вместе ради действенных гарантий безопасности.

"Альянс будет делать все, чтобы Украина была максимально сильной, если бы мы не перешли к более активной дипломатии", – добавил он.

Как информировали, Рютте и Зеленский перед переговорами в Брюсселе в среду, 18 декабря, рассказали, что будут сосредотачиваться на укреплении позиций Украины и вопросе экономики.

Отметим, президент примет участие в заседании Европейского совета в четверг, 19 декабря.

СМИ сообщали, что темой этих встреч может быть вероятное "прекращение огня" в Украине и размещение там европейских войск.