В Германии застрелили мужчину, который с ножом набросился на полицейских

В немецком Геттингене вечером 18 декабря мужчина напал на прохожую, а затем с ножом бросился на полицейских – его застрелили.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Полиция описала мужчину как "вероятно психически больного". Согласно заявлению, он напал и толкнул женщину, которую, очевидно, не знал, без всякой причины. Женщина позвонила в службу экстренной помощи.

Когда полиция прибыла на место происшествия, 35-летний мужчина неожиданно напал на них с ножом и ранил одного из полицейских в верхнюю часть тела. После этого полицейский открыл огонь и смертельно ранил нападавшего.

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Вечером на месте преступления еще продолжались судебно-медицинские экспертизы.

Как сообщила полиция Геттингена, все дальнейшие расследования теперь будут переданы в другой полицейский участок из соображений нейтралитета.

Как сообщалось, французская полиция расследует смерть пяти человек, которые были застрелены в субботу, 14 декабря, в районе города Дюнкерк на севере Франции.

В конце октября во французском городе Пуатье произошла стрельба, которая завершилась массовой дракой: по меньшей мере пять человек получили серьезные ранения, в том числе один из них – с угрожающим для жизни прогнозом.