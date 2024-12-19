У Чехії вилучили рекордну партію метамфетаміну на близько $4,1 млн
У середу, 18 грудня, правоохоронці Чехії та Словаччини вилучили рекордну партію метамфетаміну – 100 кг.
Про це повідомило Radio Prague International із посиланням на заяву Національного центру з контролю за наркотиками, передає "Європейська правда".
Як проінформували правоохоронці, чеські та словацькі правоохоронці вилучили рекордні 100 кілограмів метамфетаміну.
Відтак, правоохоронці висунули звинувачення шістьом учасникам операції під кодовою назвою "Вівальді".
За даними поліції, якби вони продали метамфетамін, то виручили б 100 млн чеських крон (близько $4,1 млн).
Як зазначається, окрім метамфетаміну, поліція також вилучила загалом 30 кг гашишу і кокаїну.
Обвинуваченим загрожує від 10 до 18 років за ґратами.
Наприкінці листопада близько 5 тонн кокаїну виявили бельгійські слідчі в контейнерах у порту Антверпена.
Нещодавно у Великій Британії суд засудив 18 членів злочинного угруповання, яке стояло за наймасштабнішою в країні справою щодо наркотиків.
17 грудня повідомляли, що співробітники Морського прикордонного відділу у польському Гданську конфіскував понад 40 літрів рідкого кокаїну, який заховали у ящиках із вином.