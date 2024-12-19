У Чехії вилучили рекордну партію метамфетаміну на близько $4,1 млн

У середу, 18 грудня, правоохоронці Чехії та Словаччини вилучили рекордну партію метамфетаміну – 100 кг.

Про це повідомило Radio Prague International із посиланням на заяву Національного центру з контролю за наркотиками, передає "Європейська правда".

Як проінформували правоохоронці, чеські та словацькі правоохоронці вилучили рекордні 100 кілограмів метамфетаміну.

Відтак, правоохоронці висунули звинувачення шістьом учасникам операції під кодовою назвою "Вівальді".

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За даними поліції, якби вони продали метамфетамін, то виручили б 100 млн чеських крон (близько $4,1 млн).

Як зазначається, окрім метамфетаміну, поліція також вилучила загалом 30 кг гашишу і кокаїну.

Обвинуваченим загрожує від 10 до 18 років за ґратами.

Наприкінці листопада близько 5 тонн кокаїну виявили бельгійські слідчі в контейнерах у порту Антверпена.

Нещодавно у Великій Британії суд засудив 18 членів злочинного угруповання, яке стояло за наймасштабнішою в країні справою щодо наркотиків.

17 грудня повідомляли, що співробітники Морського прикордонного відділу у польському Гданську конфіскував понад 40 літрів рідкого кокаїну, який заховали у ящиках із вином.