В Чехии изъяли рекордную партию метамфетамина на около $4,1 млн
В среду, 18 декабря, правоохранители Чехии и Словакии изъяли рекордную партию метамфетамина – 100 кг.
Об этом сообщило Radio Prague International со ссылкой на заявление Национального центра по контролю за наркотиками, передает "Европейская правда".
Как проинформировали правоохранители, чешские и словацкие правоохранители изъяли рекордные 100 килограммов метамфетамина.
Следовательно, правоохранители предъявили обвинения шести участникам операции под кодовым названием "Вивальди".
По данным полиции, если бы они продали метамфетамин, то выручили бы 100 млн чешских крон (около $4,1 млн).
Как отмечается, кроме метамфетамина, полиция также изъяла всего 30 кг гашиша и кокаина.
Обвиняемым грозит от 10 до 18 лет за решеткой.
В конце ноября около 5 тонн кокаина обнаружили бельгийские следователи в контейнерах в порту Антверпена.
Недавно в Великобритании суд осудил 18 членов преступной группировки, которая стояла за самым масштабным в стране делом о наркотиках.
17 декабря сообщалось, что сотрудники Морского пограничного отдела в польском Гданьске конфисковали более 40 литров жидкого кокаина, который спрятали в ящиках с вином.