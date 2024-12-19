В Чехии изъяли рекордную партию метамфетамина на около $4,1 млн

В среду, 18 декабря, правоохранители Чехии и Словакии изъяли рекордную партию метамфетамина – 100 кг.

Об этом сообщило Radio Prague International со ссылкой на заявление Национального центра по контролю за наркотиками, передает "Европейская правда".

Как проинформировали правоохранители, чешские и словацкие правоохранители изъяли рекордные 100 килограммов метамфетамина.

Следовательно, правоохранители предъявили обвинения шести участникам операции под кодовым названием "Вивальди".

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По данным полиции, если бы они продали метамфетамин, то выручили бы 100 млн чешских крон (около $4,1 млн).

Как отмечается, кроме метамфетамина, полиция также изъяла всего 30 кг гашиша и кокаина.

Обвиняемым грозит от 10 до 18 лет за решеткой.

В конце ноября около 5 тонн кокаина обнаружили бельгийские следователи в контейнерах в порту Антверпена.

Недавно в Великобритании суд осудил 18 членов преступной группировки, которая стояла за самым масштабным в стране делом о наркотиках.

17 декабря сообщалось, что сотрудники Морского пограничного отдела в польском Гданьске конфисковали более 40 литров жидкого кокаина, который спрятали в ящиках с вином.