Каллас: Якщо почнеться торгова війна між ЄС та США – голосно буде сміятися Китай

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що у торговій війні немає переможців, а якщо вона почнеться між ЄС та США – сміятися буде Китай.

Про це вона сказала після прибуття на саміт ЄС у Брюсселі, передає "Європейська правда".

Як заявила Каллас на питання журналіста, у торговельній війні немає переможців.

Вона вважає, що якщо ЄС та США розпочнуть торгову війну, "американський народ також не виграє від цього". Відтак, на її думку, варто бути дуже обережними.

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"Якщо ви дивитеся на Китай, то ми повинні триматися разом. Я маю на увазі Європу та Сполучені Штати. Якщо ми маємо торговельну війну між Сполученими Штатами та Європейським Союзом, то хто сміється? Голосно сміється Китай", – підсумувала вона.

Раніше повідомляли, що перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США може стати серйозним ударом для економіки Німеччини, якщо він розпочне торгівельну війну між США та Європою.

15 жовтня Європейський Союз навіть підготував список американських товарів, які може обкласти митами у відповідь на втілення Трампом погрози запровадити тарифи на європейський імпорт.

Також він погрожував після повернення до Білого дому одразу запровадити тарифи на всі товари, що надходять до Сполучених Штатів з Канади, Мексики та Китаю.

Пекін у відповідь заявив, що "ніхто не виграє торгову війну".