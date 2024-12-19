Каллас: Если начнется торговая война между ЕС и США – громко будет смеяться Китай
Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас заявила, что в торговой войне нет победителей, а если она начнется между ЕС и США – смеяться будет Китай.
Об этом она сказала по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе, передает "Европейская правда".
Как заявила Каллас на вопрос журналиста, в торговой войне нет победителей.
Она считает, что если ЕС и США начнут торговую войну, "американский народ тоже не выиграет от этого". Поэтому, по ее мнению, стоит быть очень осторожными.
"Если вы смотрите на Китай, то мы должны держаться вместе. Я имею в виду Европу и Соединенные Штаты. Если мы имеем торговую войну между Соединенными Штатами и Европейским Союзом, то кто смеется? Громко смеется Китай", – подытожила она.
Ранее сообщалось, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США может стать серьезным ударом для экономики Германии, если он начнет торговую войну между США и Европой.
15 октября Европейский Союз даже подготовил список американских товаров, которые может обложить пошлинами в ответ на воплощение Трампом угрозы ввести тарифы на европейский импорт.
Также он угрожал после возвращения в Белый дом сразу ввести тарифы на все товары, поступающие в Соединенные Штаты из Канады, Мексики и Китая.
Пекин в ответ заявил, что "никто не выиграет в торговой войне".