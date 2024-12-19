МЗС Польщі вручило ноту протесту білоруському представнику

Міністерство закордонних справ Польщі викликало тимчасового повіреного у справах Білорусі та вручило йому ноту протесту проти агресивних дій білоруського КДБ щодо польських дипломатів, акредитованих у Білорусі.

Про це повідомило зовнішньополітичне відомство країни, передає "Європейська правда".

МЗС країни пише, що під час зустрічі білоруському дипломату було вручено ноту з висловленням рішучого протесту, а також повідомлено, що продовження подібних провокацій зустріне симетричну відповідь з польської сторони.

Польський суспільний мовник RMF24 повідомив, що 11 грудня МЗС Білорусі повідомило, що вручило ноту тимчасовому повіреному у справах Польщі внаслідок інциденту, який начебто "пов'язаний зі спробою вербування білоруського дипломата в Молдові".

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Як зазначає польський мовник із посиланням на інформацію білоруських ЗМІ, на державному телебаченні Білорусі вийшов матеріал, автори якого стверджують, що "польські спецслужби нібито намагалися схилити білоруського дипломата до співпраці за 100 тисяч євро", а інцидент нібито стався в Кишиневі.

Також, як передають журналісти із посиланням на польський PAP – речник Міністерства закордонних справ країни Павло Вронський не захотів коментувати цю ситуацію, наголосивши, що він не коментує дезінформацію.

У листопаді Литва викликала тимчасово повіреного у справах РФ і вручила ноту протесту щодо воєнних злочинів, які скоює російська окупаційна армія на території України.

Нещодавно писали, що МЗС Польщі готує ноту протесту Росії через руйнування меморіалів воїнам Армії Крайової в селі Боровичі-Йогла Новгородської області.