МИД Польши вручил ноту протеста белорусскому представителю

Министерство иностранных дел Польши вызвало временного поверенного в делах Беларуси и вручило ему ноту протеста против агрессивных действий белорусского КГБ в отношении польских дипломатов, аккредитованных в Беларуси.

Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство страны, передает "Европейская правда".

МИД страны пишет, что во время встречи белорусскому дипломату была вручена нота с выражением решительного протеста, а также сообщено, что продолжение подобных провокаций встретит симметричный ответ с польской стороны.

Польский общественный вещатель RMF24 сообщил, что 11 декабря МИД Беларуси сообщил, что вручил ноту временному поверенному в делах Польши в результате инцидента, который якобы "связан с попыткой вербовки белорусского дипломата в Молдове".

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Как отмечает польский вещатель со ссылкой на информацию белорусских СМИ, на государственном телевидении Беларуси вышел материал, авторы которого утверждают, что "польские спецслужбы якобы пытались склонить белорусского дипломата к сотрудничеству за 100 тысяч евро", а инцидент якобы произошел в Кишиневе.

Также, как передают журналисты со ссылкой на польский PAP – представитель Министерства иностранных дел страны Павел Вронский не захотел комментировать эту ситуацию, отметив, что он не комментирует дезинформацию.

В ноябре Литва вызвала временно поверенного в делах РФ и вручила ноту протеста относительно военных преступлений, которые совершает российская оккупационная армия на территории Украины.

Недавно писали, что МИД Польши готовит ноту протеста России из-за разрушения мемориалов воинам Армии Крайовой в селе Боровичи-Йогла Новгородской области.