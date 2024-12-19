В Литве хотят увеличить переходный период отказа от водительских экзаменов на русском языке

Новый министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович считает, что закон о запрете на сдачу экзамена по вождению на русском языке приняли в спешке и необходимо увеличить переходный период.

Слова министра, как пишет "Европейская правда", цитирует портал Delfi.

Запрет на сдачу экзамена по вождению на русском языке в Литве вступит в силу с 1 января 2025 года. Переходный период для введения запрета – один месяц.

По мнению Владислава Кондратовича, для таких изменений нужен более длительный переходный период. Как пишет портал Delfi, его позицию поддерживают министерства транспорта и экономики, компания Regitra (госкомпания, которая предоставляет услуги, связанные с автотранспортом), представители автошкол перевозчиков.

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"Я поддерживаю ценностную позицию. Экзамены в Литве должны сдавать на государственном языке и других языках ЕС. Однако для осуществления таких изменений нужно установить рациональный переходный период – месяца мало. Подготовиться должна не только Regitra, но и бизнес, автошколы, граждане третьих стран", – сказал министр.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, на встрече при обсуждении этого вопроса, решили провести консультации и всесторонне оценить возможные последствия решения.

В Литве сейчас теорию можно сдать на литовском, английском и русском языках.

По данным Regitra, в прошлом году экзамен на русском сдавали 10 381 раз, за 11 месяцев этого года – 11 560 раз. Это 9% от всех сданных в этом году экзаменов.

Напомним, с начала 2025 года экзамены по вождению в Литве будут проводить исключительно на литовском или других официальных языках Европейского Союза (ЕС), за исключением случаев, касающихся граждан Украины.

Отметим также, что в октябре Сейм Литвы принял поправки к закону, которые обязывают иностранных сотрудников сферы обслуживания и компании, которые их нанимают, предоставлять услуги клиентам на литовском языке.

Тем временем Латвия сделала знание латышского языка на базовом уровне обязательным требованием для получения постоянного вида на жительство, что вызвало нарекания многих россиян. Однако Конституционный суд признал решение правительства законным.