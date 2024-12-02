Туман парализовал аэропорт Кракова, отменили семь рейсов
С воскресенья, 1 декабря, туман затруднил взлет и посадку самолетов в аэропорту Кракова, в результате чего уже было отменено семь рейсов, в том числе в Варшаву, Мюнхен, Франкфурт и Лондон.
Об этом сообщил польский вещатель RMF24 со ссылкой на пресс-службу аэропорта, передает "Европейская правда".
С воскресенья над краковским аэропортом держится густой туман, что вызывает трудности с посадкой и взлетом самолетов.
Как отмечает вещатель, в результате тумана, который затруднил взлет и посадку самолетов в аэропорту под Краковом, некоторые рейсы были отменены, а другие перенаправлены в аэропорты Катовице и Вроцлава.
Из-за плохих погодных условий только 2 декабря уже было отменено семь рейсов – в том числе в Варшаву, Мюнхен, Франкфурт и Лондон.
Аэропорт "Краков-Балице" обратился к пассажирам с просьбой проверять статус своего рейса у перевозчика.
В конце октября из аэропорта Бирмингема в Великобритании эвакуировали людей, а все связанные с ним рейсы приостановили из-за инцидента, связанного с безопасностью.
В лондонском аэропорту "Гатвик", в пятницу, 22 ноября, эвакуировали часть южного терминала из-за угрозы.