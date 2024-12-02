У Міжнародному кримінальному суді скаржаться на погрози та перешкоджання роботі

Керівництво Міжнародного кримінального суду заявило, що можливі санкції США і російські ордери на арешт його співробітників ставлять під загрозу саме існування МКС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство Reuters.

Голова МКС Томоко Акане на пресконференції в понеділок, 2 грудня, заявила, що Суд "зазнає атак з метою підірвати його легітимність і здатність здійснювати правосуддя і реалізовувати міжнародне право і основні права".

Також Міжнародному кримінальному суду, стверджує Акане, "погрожують драконівськими економічними санкціями з боку інституцій іншого постійного члена Ради безпеки, немовби він (суд) був терористичною організацією".

Реклама:

"Ці заходи швидко підірвуть діяльність Суду в усіх ситуаціях і справах і поставлять під загрозу саме його існування", – констатувала Акане.

У схожому ключі висловився й прокурор МКС Карім Хан, за словами якого Суд "перебуває у вирішальному моменті".

"Ми зіштовхнулися з безпрецедентними викликами. Ми бачимо, що жертви громадянського суспільства, ті, хто вижив, людство в цілому, я думаю, мають безпрецедентні очікування", – додав він.

Як відомо, після видання ордера на арешт Владіміра Путіна Росія оголосила в розшук низку суддів МКС та порушила проти них кримінальні справи.

А Палата представників США у червні ухвалила законопроєкт про санкції проти Суду у відповідь на запит Хана про видачу ордера на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу і ізраїлського колишнього міністра оборони Йоава Галанта.