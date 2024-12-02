В Международном уголовном суде жалуются на угрозы и препятствование работе
Руководство Международного уголовного суда заявило, что возможные санкции США и российские ордера на арест его сотрудников ставят под угрозу само существование МУС.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Reuters.
Председатель МУС Томоко Акане на пресс-конференции в понедельник, 2 декабря, заявила, что Суд "подвергнется атакам с целью подорвать его легитимность и способность осуществлять правосудие и реализовывать международное право и основные права".
Также Международному уголовному суду, утверждает Акане, "угрожают драконовскими экономическими санкциями со стороны институтов другого постоянного члена Совета безопасности, словно он (суд) был террористической организацией".
"Эти меры быстро подорвут деятельность Суда во всех ситуациях и делах и поставят под угрозу само его существование", – констатировала Акане.
В похожем ключе высказался и прокурор МУС Карим Хан, по словам которого Суд "находится в решающем моменте".
"Мы столкнулись с беспрецедентными вызовами. Мы видим, что жертвы гражданского общества, те, кто выжил, человечество в целом, я думаю, имеют беспрецедентные ожидания", – добавил он.
Как известно, после издания ордера на арест Владимира Путина Россия объявила в розыск ряд судей МУС и возбудила против них уголовные дела.
А Палата представителей США в июне приняла законопроект о санкциях против Суда в ответ на запрос Хана о выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и израильского бывшего министра обороны Йоава Галанта.