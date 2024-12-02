В Международном уголовном суде жалуются на угрозы и препятствование работе

Руководство Международного уголовного суда заявило, что возможные санкции США и российские ордера на арест его сотрудников ставят под угрозу само существование МУС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Reuters.

Председатель МУС Томоко Акане на пресс-конференции в понедельник, 2 декабря, заявила, что Суд "подвергнется атакам с целью подорвать его легитимность и способность осуществлять правосудие и реализовывать международное право и основные права".

Также Международному уголовному суду, утверждает Акане, "угрожают драконовскими экономическими санкциями со стороны институтов другого постоянного члена Совета безопасности, словно он (суд) был террористической организацией".

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"Эти меры быстро подорвут деятельность Суда во всех ситуациях и делах и поставят под угрозу само его существование", – констатировала Акане.

В похожем ключе высказался и прокурор МУС Карим Хан, по словам которого Суд "находится в решающем моменте".

"Мы столкнулись с беспрецедентными вызовами. Мы видим, что жертвы гражданского общества, те, кто выжил, человечество в целом, я думаю, имеют беспрецедентные ожидания", – добавил он.

Как известно, после издания ордера на арест Владимира Путина Россия объявила в розыск ряд судей МУС и возбудила против них уголовные дела.

А Палата представителей США в июне приняла законопроект о санкциях против Суда в ответ на запрос Хана о выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и израильского бывшего министра обороны Йоава Галанта.