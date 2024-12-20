В парламенте Болгарии не дали добро на подписание соглашения по безопасности с Украиной

Бойко Борисов, бывший многолетний премьер-министр Болгарии и лидер партии ГЕРБ, больше не поддерживает подписание двустороннего соглашения о безопасности с Украиной после того, как временный премьер-министр обратился к парламенту с просьбой принять решение по этому вопросу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Нынешний временный премьер-министр Болгарии Димитар Главчев пообещал в октябре присоединиться к странам, которые заключили двусторонние соглашения по безопасности с Украиной.

Ожидалось, что Главчев подпишет соглашение с президентом Украины Владимиром Зеленским во время их визита в Брюссель в четверг, но временное правительство отказалось и обратилось за мандатом в парламент, где ГЕРБ Борисова имеет больше всего мест.

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Только шесть из 27 стран-членов ЕС – Болгария, Венгрия, Австрия, Словакия, Мальта и Кипр – не подписали такое соглашение.

С момента вторжения России в Украину в 2022 году ГЕРБ поддерживала предоставление военной помощи Украине, а сам Борисов часто подчеркивал эту поддержку как доказательство прозападной позиции своей партии.

Но, по словам Борисова, сейчас ситуация изменилась.

"Еще полгода назад мы бы категорически поддержали такую сделку", – сказал Борисов, добавив, что сегодня такая поддержка равнозначна „покупке завода на 9 сентября".

Правильное народное выражение – "купить завод 8 сентября", что означает заключить очень плохую сделку. 9 сентября 1944 года советская армия оккупировала Болгарию, что не предвещало ничего хорошего для владельцев фабрик.

Борисов объяснил, что причиной этого стало усиление дискуссии в Европе и США о достижении мира в Украине.

Он добавил, что "мы будем работать для восстановления или мирного процесса" в Украине, но подчеркнул, что это должно быть регулярное правительство, которое "подпишет взаимовыгодный договор".

Борисов не объяснил, в чем он видит отсутствие взаимной выгоды в предложенном соглашении. Отвечая на вопрос о том, как обычное правительство, в котором участвует социалистическая партия БСП, может подписать соглашение о военном сотрудничестве с Украиной, Борисов сказал: "Если соглашение будет взаимовыгодным, ни одна сторона не будет возражать".

БСП выступает против предоставления какой-либо военной помощи Украине. Несмотря на скромное количество депутатов (20 из 240), БСП может стать важным коалиционным партнером в правительстве, возглавляемом ГЕРБ.

Лидер ГЕРБ также заявил, что временное правительство не нуждается в парламентском мандате для подписания соглашения с Украиной.

Через несколько минут после выступления Борисова временный премьер-министр Главчев прокомментировал его из Брюсселя. Он отверг обвинения в том, что его решение просить мандат у Национального Собрания было попыткой саботировать правительственные переговоры.

Он сказал, что единственной причиной, по которой он обратился к депутатам за одобрением, была предложенная 10-летняя продолжительность соглашения.

Весела Чернева, заместитель директора ECFR и бывший советник бывшего премьер-министра Кирилла Петкова, сказала Euractiv, что такое развитие событий было "подарком" для премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который находится с визитом в Софии в пятницу.

Петков является лидером партии "Мы продолжаем изменения", второй по величине силы в парламенте. Без этой силы практически невозможно сформировать правительство. Это формирование решительно поддерживает подписание соглашения о безопасности с Украиной и заявляет, что его подписание может состояться в обход голосования в парламенте.

Отметим, что в Болгарии несколько лет продолжается политический кризис из-за неспособности парламента сформировать стабильное правительство, в результате чего в стране за последние четыре года состоялось семь досрочных выборов.

О подготовке соглашения по безопасности между Украиной и Болгарией стало известно в конце октября.

На сегодня Украина подписала уже почти три десятка таких двусторонних документов, а также Ukraine Compact – многосторонний документ, содержащий обязательства по поддержке Украины.