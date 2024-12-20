В Швеции отменили ряд российских балетных спектаклей из-за связей с Кремлем

Восемь концертных залов по всей Швеции отменяют выступления российского театра балета Heritage после того, как совместное внешнее расследование не смогло исключить его связи с российским государством.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sveriges Radio.

В следующем году театр балета из Санкт-Петербурга должен был гастролировать по восьми городам Швеции со спектаклями "Лебединое озеро" и "Щелкунчик". Но в результате давления общественности все пришлось отменить.

Концертные залы совместно начали расследование, чтобы выяснить, имеет ли чешская компания, которая стоит за туром, связи с российским государством.

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В результате расследования такие связи исключить не смогли.

Речь идет, в частности, о том, что генеральный директор балетной труппы имеет еще одну компанию по адресу, связанному с российскими военными.

"Очевидно, что мы должны сделать из этого выводы", – говорит Дженни Свенссон, пресс-секретарь концертного дома в Гетеборге.

При этом организаторы гастролей уверяли, что есть разница между государственными российскими театрами, типа Большого или Мариинского, и частными балетными труппами.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины в августе призвало Римскую оперу отменить запланированную программу с участием российской оперной певицы Анны Нетребко, которая поддерживает режим Путина.

Напомним, после начала российского военного вторжения в Украину в феврале 2022 года Нетребко столкнулась с бойкотом своих концертов на Западе. Ее также уволили из Метрополитен-оперы в Нью-Йорке.