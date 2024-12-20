Прем’єр Литви порадив міністру менше говорити про російську культуру

Прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас порекомендував міністру культури Шарунасу Бірутісу більше говорити про реалізацію програми уряду, а не про російську культуру.

Про це повідомив литовський суспільний мовник LRT, передає "Європейська правда".

В інтерв'ю радіостанції Žinių radijas Палуцкас зазначив, що обговорював це питання із Бірутісу та рекомендував його "говорити про програму уряду і ті завдання, які в ній зазначені".

"У культурній сфері є безліч викликів та можливостей. Починати дискусії з російської культури або намагатися виділити того чи іншого діяча культури – це особистий вибір, але це зовсім не сприяє реалізації програми уряду", – сказав Палуцкас.

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Він наголосив, що рекомендує кожному міністру "ще раз перечитати програму уряду" та підготувати план щодо її реалізації.

"Всі інші сторонні заняття, такі як коментарі, коли з них вириваються окремі фрази, через які доводиться виправдовуватися, – це просто додаткові витрати, які сьогодні є надмірною розкішшю для уряду. Я думаю, що і Бірутіс мене почув", – зазначив глава литовського уряду.

Раніше Бірутіс заявляв, що немає підстав категорично відмовлятися від російської культури. Його попередник на посаді Симонас Кайріс назвав ці заяви грою з вогнем.

А 13 грудня він знову став на захист "російської культури", заявивши, що не варто вносити всіх представників російського мистецтва в чорний список.