Премьер Литвы посоветовал министру меньше говорить о российской культуре

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас порекомендовал министру культуры Шарунасу Бирутису больше говорить о реализации программы правительства, а не о российской культуре.

Об этом сообщил литовский общественный вещатель LRT, передает "Европейская правда".

В интервью радиостанции Žinių radijas Палуцкас отметил, что обсуждал этот вопрос с Бирутисом и рекомендовал ему "говорить о программе правительства и тех задачах, которые в ней указаны".

"В культурной сфере есть множество вызовов и возможностей. Начинать дискуссии с российской культуры или пытаться выделить того или иного деятеля культуры – это личный выбор, но это совсем не способствует реализации программы правительства", – сказал Палуцкас.

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Он подчеркнул, что рекомендует каждому министру "еще раз перечитать программу правительства" и подготовить план по ее реализации.

"Все другие посторонние занятия, такие как комментарии, когда из них вырываются отдельные фразы, из-за которых приходится оправдываться, – это просто дополнительные расходы, которые сегодня являются чрезмерной роскошью для правительства. Я думаю, что и Бирутис меня услышал", – отметил глава литовского правительства.

Ранее Бирутис заявлял, что нет оснований категорически отказываться от российской культуры. Его предшественник на посту Симонас Кайрис назвал эти заявления игрой с огнем.

А 13 декабря он снова встал на защиту "русской культуры", заявив, что не стоит вносить всех представителей российского искусства в черный список.