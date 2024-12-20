Норвегія виділяє понад $5 млн Молдові для допомоги на зиму

Уряд Норвегії виділив 60 мільйонів норвезьких крон (близько 5,3 мільйона доларів) через багатосторонній фонд Світового банку на підтримку Молдови протягом зимового періоду.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив глава молдовського МЗС Еспен Барт Ейде.

Зазначається, що нова допомога Норвегії буде спрямована на підвищення рівня енергоефективності в громадських будівлях Молдови та її фіскальну стабільність.

"Ми бачимо, що Росія намагається похитнути стабільність Молдови і змусити владу в Кишиневі бути слухняною, використовуючи невизначеність щодо поставок газу", – прокоментував глава норвезького МЗС.

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"Це хороший приклад того, чому Молдова хотіла звільнитися від російської монополії на постачання енергоносіїв", – додав він.

У норвезькому уряді нагадали, що з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну надали Молдові допомоги на близько 1,6 мільярда норвезьких крон.

Серед іншого, у 2023 році Норвегія передала 100 мільйонів норвезьких крон на фонд Світового банку для Молдови і надала 400 мільйонів норвезьких крон через Європейський банк реконструкції та розвитку для закупівлі газу.

Нагадаємо, з 16 грудня у Молдові діє режим надзвичайного стану в енергетиці, що триватиме 60 днів. Уряд пішов на такий крок через невизначеність з постачанням російського газу після припинення транзиту через Україну з 1 січня 2025 року.

Придністров’я та його економіка цілковито залежить від безкоштовного російського газу, водночас Молдова критично залежна від електроенергії, яка надходить з електростанції на території регіону.

Детально про ситуацію, що склалася – у статті Молдову колють газовою голкою. Чому країна оголосила надзвичайний стан та до чого тут Придністров’я.